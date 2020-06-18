***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.06.2020 09:03
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851739
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0187
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8567
En Düşük
6,8330
18:057,7183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0182
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
18:05380,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 380,45
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,86
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5658
|8,6087
|% -0,02
|
|Frank
|7,1821
|7,2253
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8196
|1,8287
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,43
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.491
|4,50
|
|Tam
|2.541
|2.556
|4,70
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,20
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,26
|
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