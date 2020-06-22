***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2020 09:17
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852211
BIST
12:02115.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.574,76
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:026,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8590
En Düşük
6,8353
12:027,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0509
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7040
En Düşük
7,6418
12:02385,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|34.450.618
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|23.987.752
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.177.564
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|26.536.445
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|6.774.966
|% -9,98
|
|BAYRK
|7,51
|2.361.212
|% -9,95
|
|GLRYH
|12,58
|3.142.031
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.649.359
|% -9,85
|
|GARAN
|8,60
|1.543.395.512
|% 3,24
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.275.930
|% 3,22
|
|HALKB
|6,52
|782.969.047
|% 6,71
|
|THYAO
|12,75
|757.203.962
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|669.776.275
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.275.930
|% 3,22
|
|GARAN
|8,60
|1.543.395.512
|% 3,24
|
|KRDMD
|2,99
|443.034.252
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,46
|335.698.014
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,89
|252.696.456
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4963
|8,5389
|% 0,81
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,29
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.517
|30,60
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,40
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,06
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|