***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.08.2020 09:10
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Galip Öztürk Turizm Yatırımları A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868232
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.112
En Düşük
1.082
18:057,2031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,2863
En Düşük
7,1827
18:058,4623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5547
En Düşük
8,4425
18:05436,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -6,49
|Açılış
|: 436,23
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
450,68
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|MEGAP
|3,70
|353.642
|% 12,12
|
|KUTPO
|31,46
|25.681.991
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|1.890.939
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|248.388
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|60.075.543
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|5.145.089
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.316.771
|% -9,96
|
|GLRYH
|18,18
|122.809.555
|% -9,28
|
|ISATR
|242.000,00
|242.000
|% -9,06
|
|THYAO
|11,61
|2.178.844.230
|% 9,94
|
|ASELS
|18,10
|1.835.766.397
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|EKGYO
|2,07
|1.830.019.894
|% 4,55
|
|YKBNK
|2,15
|523.278.605
|% 5,39
|
|AKBNK
|5,07
|1.201.857.248
|% 6,51
|
|SISE
|6,30
|1.499.857.399
|% 5,88
|
|GARAN
|7,05
|1.515.198.924
|% 7,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1987
|7,2031
|% -0,02
|
|Euro
|8,4468
|8,4623
|% -0,24
|
|Sterlin
|9,3668
|9,4138
|% -0,05
|
|Frank
|7,8087
|7,8557
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9160
|1,9256
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-31,46
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,03
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|5,56
|5,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DZGYO
Yüzde 8.53 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 233 adet işlem
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17:55QNBFB
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17:54VAKBN
Yüzde 8.05 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 539, 561 adet işlem
-
17:53DYOBY
Yüzde 9.66 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 324, 254 adet işlem