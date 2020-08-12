***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.08.2020 09:45
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868237
BIST
10:161.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.105
10:167,3103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1057
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
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7,3140
En Düşük
7,1827
10:168,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0986
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,5879
En Düşük
8,4425
10:16450,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 7,93
|Açılış
|: 450,72
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
450,93
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler10:16
|FADE
|3,85
|244.186
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|8.485.553
|% 9,98
|
|QNBFL
|156,90
|5.978.288
|% 9,95
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.505.737
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|BFREN
|800,00
|9.362.400
|% -6,88
|
|THYAO
|11,90
|520.406.286
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,04
|183.606.744
|% -1,45
|
|GARAN
|7,10
|154.864.893
|% 0,71
|
|PGSUS
|51,25
|141.565.645
|% 5,15
|
|ASELS
|18,00
|121.448.513
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,04
|183.606.744
|% -1,45
|
|THYAO
|11,90
|520.406.286
|% 2,50
|
|TSKB
|1,15
|31.274.086
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|154.864.893
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,16
|41.641.034
|% 0,47
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3058
|7,3103
|% 1,47
|
|Euro
|8,5683
|8,5813
|% 1,16
|
|Sterlin
|9,4862
|9,5338
|% 1,23
|
|Frank
|7,9177
|7,9654
|% 1,17
|
|Riyal
|1,9392
|1,9489
|% 1,25
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|5,22
|
|Altın Gr.
|449
|449
|6,46
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,19
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,16
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|0,52
|