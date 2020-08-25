***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.08.2020 09:30
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870986
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
0
En Düşük
0
18:057,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3872
En Düşük
7,3558
18:058,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7234
En Düşük
8,6716
18:05458,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,67
|Açılış
|: 458,50
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
459,80
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|3,95
|919.103
|% 53,76
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|81.817.879
|% 0,00
|
|KERVT
|4,99
|38.918.149
|% 0,00
|
|KORDS
|11,14
|8.438.030
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,53
|38.824.528
|% 0,00
|
|AKSGY
|2,67
|4.385.098
|% 0,00
|
|ASUZU
|14,05
|36.849.878
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|81.817.879
|% 0,00
|
|KERVT
|4,99
|38.918.149
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 0,00
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3835
|7,3875
|% 0,13
|
|Euro
|8,7119
|8,7176
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6416
|9,6899
|% 0,30
|
|Frank
|8,0663
|8,1148
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9621
|1,9719
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|4,69
|
|Altın Gr.
|459
|459
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,73
|45,73
|0,09
|