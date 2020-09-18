***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 09:32
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875547
BIST
12:121.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:127,5694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5694
En Düşük
7,5327
12:128,9831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9831
En Düşük
8,9268
12:12475,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,90
|Açılış
|: 475,62
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,78
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:10
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,24
|849.077.615
|% 3,18
|
|PETKM
|4,42
|475.062.610
|% 1,14
|
|AVOD
|4,20
|226.451.382
|% -5,41
|
|HLGYO
|2,50
|219.902.535
|% 3,31
|
|SASA
|16,99
|164.057.781
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,24
|849.077.615
|% 3,18
|
|PETKM
|4,42
|475.062.610
|% 1,14
|
|HLGYO
|2,50
|219.902.535
|% 3,31
|
|IHLAS
|1,08
|63.980.486
|% 1,89
|
|AVOD
|4,20
|226.451.382
|% -5,41
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5657
|7,5694
|% 0,30
|
|Euro
|8,9759
|8,9831
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7900
|9,8391
|% 0,31
|
|Frank
|8,2940
|8,3439
|% 0,25
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,29
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|11,27
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,89
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|0,05
|
Seans Raporu
12:10
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12:21BEYAZ
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12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 39 artarak (% 0.14 ) 1, 018
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12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, UFUK, EMNIS, COSMO, POLTK, BMELK, VANGD, MEGAP, YBTAS, ARTI
-
12:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, MARTI, BRKO, YONGA, DIRIT, TACTR