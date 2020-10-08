***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.10.2020 09:06
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879610
BIST
11:491.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.157
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|Önceki Kapanış
|: 1.152
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1.159
En Düşük
1.145
11:497,9403
En Yüksek
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|: 0,74%
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|: 7,9360
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|Önceki Kapanış
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7,9421
En Düşük
7,8628
11:499,3527
En Yüksek
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|Açılış
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483,09
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PRZMA
|6,05
|18.204.947
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.365.375
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.771.673
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|290.061
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|1.339.264
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|422.554
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|15.374.304
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|711.419.101
|% 1,05
|
|ASELS
|18,10
|531.028.235
|% -2,48
|
|TKNSA
|9,37
|368.359.181
|% -3,80
|
|GARAN
|6,97
|363.237.431
|% -0,57
|
|ODAS
|3,21
|292.028.394
|% -0,62
|
|YGYO
|1,15
|125.710.737
|% 4,55
|
|SISE
|6,76
|711.419.101
|% 1,05
|
|ODAS
|3,21
|292.028.394
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,68
|138.132.571
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,30
|98.630.588
|% 4,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9306
|7,9376
|% 0,71
|
|Euro
|9,3347
|9,3486
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,2517
|10,3031
|% 0,95
|
|Frank
|8,6089
|8,6608
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1086
|2,1192
|% 0,62
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,55
|
|Altın Gr.
|483
|483
|4,30
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|37,00
|
|Tam
|3.178
|3.257
|36,93
|
|Yarım
|1.536
|1.576
|17,86
|
|Çeyrek
|770
|788
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,09
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,42
|