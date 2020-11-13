***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2020 09:47
***METRO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler METRO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888346
BIST
13:011.290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 18,47
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.291
En Düşük
1.273
13:017,6189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0699
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
13:019,0193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0785
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
13:01460,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,58
|Açılış
|: 461,07
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
468,51
En Düşük
460,04
BIST En Aktif Hisseler13:01
|SEYKM
|13,97
|13.512.861
|% 10,00
|
|KARTN
|2.145,00
|45.355.859
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|5.985.242
|% 9,99
|
|SKTAS
|5,29
|10.355.302
|% 9,98
|
|CRFSA
|25,82
|67.849.722
|% 9,97
|
|EUYO
|6,79
|693.463
|% -9,95
|
|OZRDN
|9,89
|156.222
|% -9,93
|
|IZFAS
|6,39
|809.164
|% -9,87
|
|EMNIS
|22,02
|38.161
|% -9,31
|
|KSTUR
|155,00
|1.558.222
|% -9,14
|
|GARAN
|8,77
|2.070.235.175
|% 1,62
|
|KRDMD
|4,32
|1.962.020.200
|% 4,10
|
|AKBNK
|6,30
|712.593.879
|% 0,96
|
|PETKM
|4,74
|641.383.894
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,85
|634.535.334
|% 2,89
|
|KRDMD
|4,32
|1.962.020.200
|% 4,10
|
|GARAN
|8,77
|2.070.235.175
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,85
|634.535.334
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,90
|330.820.638
|% 1,06
|
|ODAS
|3,63
|513.920.133
|% -1,09
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6074
|7,6112
|% -1,01
|
|Euro
|8,9920
|9,0039
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,0333
|10,0837
|% -0,27
|
|Frank
|8,3263
|8,3765
|% -0,51
|
|Riyal
|2,0313
|2,0415
|% -0,66
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|4,53
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-34,00
|
|Tam
|3.055
|3.134
|-30,54
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-14,77
|
|Çeyrek
|741
|758
|-7,39
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,45
|