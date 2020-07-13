***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.07.2020 10:30
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
05.06.2020
Tescil Tarihi
10.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
113998
Açıklamalar
05.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, şirketimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. 10.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859276
BIST
14:49117.673
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 2.864,60
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.761
En Düşük
116.126
14:496,8675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
14:497,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
14:49399,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,54
|Açılış
|: 399,50
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.351.872
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.373.823
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.633.206
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|544.342
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.302.653
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|TSPOR
|5,83
|466.013.236
|% -6,57
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|UZERB
|4,73
|44.942
|% -5,02
|
|EKGYO
|2,22
|1.140.685.598
|% 2,78
|
|THYAO
|11,99
|743.620.055
|% 1,35
|
|ODAS
|2,85
|515.698.200
|% 5,95
|
|GARAN
|7,96
|506.704.175
|% 1,92
|
|TSPOR
|5,83
|466.013.236
|% -6,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.140.685.598
|% 2,78
|
|ODAS
|2,85
|515.698.200
|% 5,95
|
|YKBNK
|2,38
|334.616.522
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,79
|243.833.434
|% 8,48
|
|SKBNK
|1,61
|170.397.886
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6207
|8,6639
|% -0,16
|
|Frank
|7,2578
|7,3015
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|10,99
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.595
|2.614
|8,90
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,20
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,50
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|-0,55
|