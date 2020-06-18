***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
18.06.2020 19:02
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/06/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC)
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Turizm
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
60.529.922 GEL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
haziran ayı sonu itibariyle
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
2.723.846,49
Beher Pay Fiyatı
9,75
Toplam Tutar
26.557.503,28
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
4,50
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
95,50
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
98,12
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,53 (Satışa konu %4,5 oranı üzerinden hesaplanmıştır.)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Kar tutarı : 11.434.097
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme sermayesi
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.06.2020
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Metro Avrasya Investment Georgıa JSC
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Müşterek Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
18/06/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
değerleme raporu / indirgenmiş nakit akış yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
20.02.2020-DEG-2020-05
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
YEDİTEPE Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
590.312.513 (satışa konu oran %4,5)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 18.06.2020 tarihli kararı ile
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) ‘nin 60.529.922 GEL sermayesinden %4,5 oranına tekabül eden 2.723.846,49 Adet nominal payının beher pay bedeli 9,75 TRY olmak üzere toplam 26.564.063,00 TL bedel ile Metro Avrasya Investment Georgıa JSC'ye satılmasına,
Satış sebebiyle elde edilen 11.434.097 TL karın işletme sermayesi olarak kullanılmasına,
Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851896
BIST