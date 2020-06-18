***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18/06/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıMETRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC)Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTurizmSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi60.529.922 GELİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihhaziran ayı sonu itibariyleSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı2.723.846,49Beher Pay Fiyatı9,75Toplam Tutar26.557.503,28Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)4,50Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)95,50Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)98,12Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,53 (Satışa konu %4,5 oranı üzerinden hesaplanmıştır.)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıKar tutarı : 11.434.097Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme sermayesiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi18.06.2020Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıMetro Avrasya Investment Georgıa JSCKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiMüşterek OrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi18/06/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemideğerleme raporu / indirgenmiş nakit akış yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası20.02.2020-DEG-2020-05Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıYEDİTEPE Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar590.312.513 (satışa konu oran %4,5)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 18.06.2020 tarihli kararı ileŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) ‘nin 60.529.922 GEL sermayesinden %4,5 oranına tekabül eden 2.723.846,49 Adet nominal payının beher pay bedeli 9,75 TRY olmak üzere toplam 26.564.063,00 TL bedel ile Metro Avrasya Investment Georgıa JSC'ye satılmasına,Satış sebebiyle elde edilen 11.434.097 TL karın işletme sermayesi olarak kullanılmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851896BIST