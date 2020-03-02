***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 24.162.856 -32.985 58.921 607.691.651 114.424.746 1.061.888.937 0 1.061.888.937Transferler114.424.746 -114.424.746Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-970 -438.780.114 -438.781.084 0 -438.781.084Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.690.398 4.690.398 -4.690.398 0 -4.690.398 0 -4.690.398Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-35.552 -35.552 0 -35.552Düzeltmelerden Sonraki Tutar300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.390.447 -438.780.114 618.381.903 0 618.381.903Transferler-438.780.114 438.780.114Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-43.930 132.086.684 132.042.754 0 132.042.754Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)4.610.093 -4.610.093 9.554.358 9.554.358 0 9.554.358Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.649.513 -314.942.479Dönem Karı (Zararı)132.086.684 -438.780.114Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)132.086.684 -438.780.114Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-114.753.959 208.236.644Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 433.368 170.608Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-133.083.553 464.330.461Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-22 -133.083.553 464.330.461Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.326.013 1.256.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16-17 -112.724 130.765Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.438.737 1.126.110Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.027.257 6.070.824Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 -1.331.222 -1.438.619Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21-23 3.358.479 7.509.443Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-310.000 -2.126.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-310.000 -2.126.000Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 7.703.556 -28.049.628İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler6.061.944 -243.687.762Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler87.456 10.271.266İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.690.385 -82.435.055Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-84.534 66.959İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5-6 -83.022 -9.769İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.512 76.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.064.303 3.644.715İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5-7 -18.279.018 10.874.636İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7 7.214.715 -7.229.921Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5-8 -1.526.384 -45.056Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.678.012 657.068İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5-6 -1.581.558 563.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -96.454 93.901Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 2.982 -106.807Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.036.072 -85.630.198İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5-7 -8.082.782 -86.583.488İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 -953.290 953.290İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.304.062 -1.021.736Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -732.565 -314.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 -571.497 -707.036Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.357.660 -312.978.525Ödenen Faiz23 -2.439.736 -3.381.995Alınan Faiz23 147.883 1.418.041Vergi İadeleri (Ödemeleri)10 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15.309.549 293.474.660Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri4 0 11.360.556Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları4 0 -5.944.808Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları4 15.309.549 288.066.631Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.719Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -7.719Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.046.263 -966.510İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri9.554.358 -4.690.398Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 9.554.358 -4.690.398Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.500.000Kredilerden Nakit Girişleri9 0 17.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.216.042 -13.776.112Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -14.216.042 -13.776.112Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -384.579 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)613.773 -22.434.329NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)613.773 -22.434.329DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ37.736 22.472.065DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ651.509 37.736Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 651.509 37.736Finansal Yatırımlar4 256.535 21.271.874Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 256.535 21.271.874Ticari Alacaklar6 105.145 21.196İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-6 93.417 11.125İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.728 10.071Diğer Alacaklar7 19.820.867 7.123.659İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 19.814.202 7.677İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.665 7.115.982Peşin Ödenmiş Giderler8 311.715 56.518İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 311.715 56.518Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 13.064 82.100Diğer Dönen Varlıklar18 1.219.084 417.483ARA TOPLAM22.377.919 29.010.566TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.377.919 29.010.566DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.051.954.287 919.226.887Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar4 1.051.954.287 919.226.887Diğer Alacaklar7 1.929.944 2.382.844İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5-7 1.911.944 2.259.446İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 18.000 123.398Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 4.500.000 4.190.000Maddi Duran Varlıklar12 510.051 609.651Taşıtlar12 492.476 582.494Mobilya ve Demirbaşlar12 17.575 27.157Kullanım Hakkı Varlıkları13 443.895 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 22.591 39.934Diğer Haklar14 22.591 39.934Peşin Ödenmiş Giderler8 1.271.187 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5-8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 1.271.187 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.060.631.955 926.449.316TOPLAM VARLIKLAR1.083.009.874 955.459.882KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 244.480 14.216.042İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 244.480 14.216.042Banka Kredileri9 0 14.216.042Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 244.480 0Ticari Borçlar6 156.400 919.588İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-6 122.438 788.614İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 33.962 130.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 41.820 38.838Diğer Borçlar7 31.677.204 27.713.163İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 31.677.204 26.759.873İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 953.290Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar3.742.242 1.376.272Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 26.360 99.127Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.715.882 1.277.145Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 249.724 684.567ARA TOPLAM36.111.870 44.948.470TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.111.870 44.948.470UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 264.297 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 264.297 0Banka Kredileri9 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9-13 264.297 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 103.339 86.975Diğer Borçlar7 269.257.654 282.257.767İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-7 269.257.654 282.257.767Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24 17.293.699 9.612.561Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 0 136.654İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 0 136.654TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER286.918.989 292.093.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER323.030.859 337.042.427ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar759.979.015 618.417.455Ödenmiş Sermaye19 300.000.000 300.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 15.583.748 15.583.748Geri Alınmış Paylar (-)19 -80.305 -4.690.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 24.162.856 24.162.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19 -77.885 -33.955Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-77.885 -33.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -77.885 -33.955Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 139.226 4.749.319Yasal Yedekler19 139.226 4.749.319Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 288.164.691 717.425.999Net Dönem Karı veya Zararı19 132.086.684 -438.780.114TOPLAM ÖZKAYNAKLAR759.979.015 618.417.455TOPLAM KAYNAKLAR1.083.009.874 955.459.882Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri20 -4.201.616 -4.482.976Pazarlama Giderleri20 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.288.258 99.977.994Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.331.112 -339.597.039ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.244.470 -244.102.021Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 156.357.100 408.528.781Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -10.133.550 -629.218.781FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)139.979.080 -464.792.021Finansman Gelirleri23 90.991 948.295Finansman Giderleri23 -279.831 -2.986.016SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)139.790.240 -466.829.742Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.703.556 28.049.628Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -7.703.556 28.049.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)132.086.684 -438.780.114DÖNEM KARI (ZARARI)132.086.684 -438.780.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları132.086.684 -438.780.114Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,44030000 -1,46260000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-43.930 -970Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -56.321 -1.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.391 243Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 12.391 243Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-43.930 -970TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)132.042.754 -438.781.084Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları132.042.754 -438.781.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823405BIST