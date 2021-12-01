***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
01.12.2021 09:48
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 26.11.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13573 sayılı yazısı ile Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000,00-TL ( Üç Yüz Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (% 80 bedelli) 540.000.000- TL'ye (Beşyüzkırk Milyon Türk Lirası) çıkarılmasına ilişkin SPK tarafından onaylanmış izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980406
BIST
11:171.854
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 44,12
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:1713,6490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0221
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:1715,4598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0667
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:17772,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -6,62
|Açılış
|: 772,12
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.925
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.902.644
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.768.642
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.602.961
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|60,00
|7.733.466
|% -9,77
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,10
|831.112.888
|% 5,11
|
|SISE
|13,15
|709.286.426
|% 4,78
|
|KRDMD
|8,91
|603.751.676
|% 4,21
|
|GARAN
|11,59
|590.673.544
|% 1,49
|
|SASA
|45,50
|540.584.183
|% 4,84
|
|TSKB
|1,50
|131.109.025
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,91
|603.751.676
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,25
|217.395.476
|% 2,52
|
|PETKM
|7,98
|524.912.749
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,27
|144.349.027
|% 1,34
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6001
|13,6564
|% -0,11
|
|Euro
|15,4028
|15,4753
|% -0,33
|
|Sterlin
|17,8824
|17,9720
|% -1,34
|
|Frank
|14,6174
|14,7054
|% -1,43
|
|Riyal
|3,5818
|3,5997
|% -1,39
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|9,90
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|2,81
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:31DITAS
Yüzde 9.25 oranında artışla 31.90 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 793 adet işlem
-
11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 57 artarak (% 2.71 ) 1, 995
-
11:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SISE
-
11:30XU100
Endeks 1, 853 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 9, 498.00 milyon TL de
-
11:26SARKY
Yüzde 7.39 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 495 adet işlem