METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|RODRG
|2,20
|662.351
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,8481
|8,8925
|% 0,80
|Frank
|7,3345
|7,3787
|% 1,18
|Riyal
|1,9069
|1,9165
|% 1,43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-14,98
|Altın Gr.
|390
|391
|2,14
|Cumhuriyet
|2.498
|2.550
|10,10
|Tam
|2.571
|2.617
|14,40
|Yarım
|1.255
|1.279
|7,00
|Çeyrek
|626
|640
|3,60
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
Seans Raporu
- 17:59ADEL Yüzde -5.42 oranında düşüşle 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 435 adet işlem
- 17:58PNSUT Yüzde -4.54 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 867 adet işlem
- 17:57CMBTN Yüzde -5.85 oranında düşüşle 43.80 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 165 adet işlem
- 17:56DOBUR Yüzde -6.07 oranında düşüşle 8.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 256 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 98, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 10, 370.00 milyon TL de