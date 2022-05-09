***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.05.2022 14:40
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul ilanı sonrasında Genel Kurul tarihinin eklenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar dağıtım tablosunda ödenecek vergilerin çıkarılması sonrasında gereken düzeltme yapılmıştır.
Karar Tarihi 12.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
METRO, TRAVANET91A5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
METRO, TRAVANET91A5 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun ,
Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 333.248.467-TL dönem net kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca da 42.001.311 TL Kâr bulunmaktadır) geçmiş yıl kârları hesabında tutulmasına (Yasal Kayıtlara göre ayrılması gereken yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine) ilişkin teklifi , 08.06.2022 tarihli Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
14:512.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,67
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:5115,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1170
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0620
En Düşük
14,9241
14:5115,9237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1495
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9237
En Düşük
15,7132
14:51900,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,00
|Açılış
|: 900,21
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:51
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.019.070
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.611
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.790.455
|% 9,94
|
|DEVA
|36,28
|119.553.473
|% -8,48
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,16
|18.474.767
|% -5,23
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|SANEL
|5,33
|2.264.979
|% -4,48
|
|THYAO
|42,44
|2.573.968.209
|% 0,14
|
|KRDMD
|16,11
|2.196.133.522
|% 4,07
|
|SISE
|19,46
|1.848.302.072
|% 0,36
|
|EREGL
|33,12
|1.383.551.432
|% 0,55
|
|TUPRS
|244,90
|1.378.712.017
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,68
|646.472.884
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,11
|2.196.133.522
|% 4,07
|
|YKBNK
|4,78
|598.715.454
|% -1,24
|
|KARSN
|5,56
|588.901.813
|% 2,21
|
|SISE
|19,46
|1.848.302.072
|% 0,36
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0478
|15,0620
|% 0,78
|
|Euro
|15,8971
|15,9237
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,5343
|18,6272
|% 0,83
|
|Frank
|15,1144
|15,2055
|% 0,42
|
|Riyal
|3,9994
|4,0194
|% 0,71
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,84
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.054
|6.146
|-58,00
|
|Tam
|6.032
|6.185
|-50,05
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-24,22
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-12,10
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,64
|