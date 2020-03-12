***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükeceli köyü sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan demir maden sahasının işletilmesi hususunda Forza Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 12.03.2020 tarihinde rödovans sözleşmesi imzalanmıştır. Rödovans bedeli ilk yıl için, Ruhsat Sahibi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra karşılıklı olarak mutabık kalınan, satışı yapılan ve irsaliyeye konu olan demir cevherinin KDV hariç tüm nakliye, gümrük, ambalajlama, vb. giderler düşüldükten sonra ortaya çıkan cevherin ocak başı satış fiyatı üzerinden ilk yıl % 8, ikinci yıldan itibaren sözleşme sonuna kadar % 10 olarak hesaplanacaktır. İkinci yıldan sonraki yıllara dair olan anlaşma oranı, çıkacak olan cevherin tenörü ve kalitesinin çıkarılacak ilk cevherin tenör ve kalitesinden yüksek olması halinde Ruhsat Sahibi tarafından artırılabilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827703BIST