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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.03.2020 18:15
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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Metro Maden Pazarlama Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin Mersin ili, Gülnar ilçesi, Büyükeceli köyü sınırları dahilinde ve uhdesinde bulunan demir maden sahasının işletilmesi hususunda Forza Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 12.03.2020 tarihinde  rödovans sözleşmesi imzalanmıştır. Rödovans bedeli ilk yıl için,  Ruhsat Sahibi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra karşılıklı olarak mutabık kalınan, satışı yapılan ve irsaliyeye konu olan demir cevherinin KDV hariç tüm nakliye, gümrük, ambalajlama, vb. giderler düşüldükten sonra ortaya çıkan cevherin ocak başı satış fiyatı üzerinden ilk yıl % 8, ikinci yıldan itibaren sözleşme sonuna kadar  % 10 olarak hesaplanacaktır. İkinci yıldan sonraki yıllara dair olan anlaşma oranı, çıkacak olan cevherin tenörü ve kalitesinin çıkarılacak ilk cevherin tenör ve kalitesinden yüksek olması halinde Ruhsat Sahibi tarafından artırılabilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827703


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VKING 3,91 14.638.383 % 15,00  
PINSU 2,69 28.721.614 % 13,50  
ECILC 4,51 488.037.592 % 13,03  
SELEC 8,16 234.888.811 % 10,57  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8613 7,9007 % -0,98  
Frank 6,5847 6,6244 % -0,15  
Riyal 1,6757 1,6841 % 1,56  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 318 318 -8,17  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,53 15,57 -1,21  
Gümüş Gr. 3,17 3,18 -0,17  
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