***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2020 18:53
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.06.2020 tarihli kararı ile Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. paylarının BİST'te halka arz edilmesi için çalışmalara başlanması hususundaki kararını şirketimize iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851122
BIST
18:05109.835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 680,06
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:056,8188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0206
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:057,6807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0504
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6579
18:05379,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,29
|Açılış
|: 379,72
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.579.537
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.847.878
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.954.879
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.328.650
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|108.404
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|257.860
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|751.952
|% -9,96
|
|EGCYO
|1,63
|1.519.549
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|876.834
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|974.265
|% -9,78
|
|THYAO
|12,76
|1.018.230.018
|% 1,92
|
|ASELS
|32,20
|960.670.706
|% -0,12
|
|GARAN
|8,14
|885.223.213
|% -0,25
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|694.805.519
|% -0,52
|
|TSKB
|1,25
|391.055.027
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|410.730.489
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,75
|159.688.751
|% 2,74
|
|GUSGR
|4,17
|791.908.473
|% 8,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5201
|8,5628
|% -0,88
|
|Frank
|7,1327
|7,1757
|% -1,16
|
|Riyal
|1,8116
|1,8207
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|2,90
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.482
|-3,20
|
|Tam
|2.529
|2.551
|-3,20
|
|Yarım
|1.234
|1.245
|-1,60
|
|Çeyrek
|617
|623
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,03
|39,03
|0,48
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 109, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 14, 134.00 milyon TL de
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17:58BRISA
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17:57RAYSG
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17:56IHGZT
Yüzde 6.64 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 067, 914 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 565, 55 artarak (% 0.56 ) 102, 333