***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.07.2020 04.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin halka arz işlemleri tamamlanmış olup bağlı ortaklığımızın payları 11 Ağustos 2020 tarihinde Gürcistan Borsası'nda kote olmuştur. Gürcistan Borsası'nda işlemlerin bitmesine müteakip Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin payları12.08.2020 (bugün) itibariyle işlem görmeye başlayacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868307BIST