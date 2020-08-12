***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.08.2020 12:52
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2020 04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin halka arz işlemleri tamamlanmış olup bağlı ortaklığımızın payları 11 Ağustos 2020 tarihinde Gürcistan Borsası'nda kote olmuştur. Gürcistan Borsası'nda işlemlerin bitmesine müteakip Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin payları12.08.2020 (bugün) itibariyle işlem görmeye başlayacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868307
BIST
12:481.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,89
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
12:487,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0888
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
12:488,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1078
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6227
En Düşük
8,4425
12:48451,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 9,10
|Açılış
|: 451,89
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler12:47
|FADE
|3,85
|17.960.570
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.096.075
|% 9,98
|
|TKURU
|55,40
|780.863
|% 9,92
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.858.036
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,70
|26.159.001
|% -8,14
|
|FMIZP
|82,20
|511.448
|% -7,64
|
|THYAO
|11,82
|1.388.389.107
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,06
|812.840.530
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|810.538.167
|% 1,42
|
|ASELS
|17,89
|642.100.084
|% -1,16
|
|PGSUS
|51,45
|549.775.709
|% 5,56
|
|EKGYO
|2,06
|812.840.530
|% -0,48
|
|ODAS
|2,45
|362.689.057
|% 3,38
|
|THYAO
|11,82
|1.388.389.107
|% 1,81
|
|GARAN
|7,15
|810.538.167
|% 1,42
|
|KRDMD
|2,89
|276.518.705
|% 1,76
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2876
|7,2939
|% 1,24
|
|Euro
|8,5736
|8,6038
|% 1,43
|
|Sterlin
|9,4822
|9,5298
|% 1,18
|
|Frank
|7,9371
|7,9849
|% 1,42
|
|Riyal
|1,9367
|1,9464
|% 1,12
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|17,71
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,10
|
|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|-9,00
|
|Tam
|2.992
|3.070
|-13,50
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-6,52
|
|Çeyrek
|725
|742
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,24
|
|B. Petrol
|45,12
|45,12
|0,62
|