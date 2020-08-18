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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2020 13.07.2020 04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11 Ağustos 2020 tarihli açıklamada şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin paylarının Gürcistan Borsası'nda kote olup işlem görmeye başlayacağı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bağlı ortaklığımız, bugün tarafımıza iletmiş oldukları bilgilendirme yazısı ile bu sefer, halka arz işlemlerinin talep toplama yöntemini ile gerçekleşeceğini ve talep toplamanın son tarihinin 15 Eylül 2020 olarak belirlendiğini şirketimize bildirmiştir. Halka arz ve detayları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869718


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