***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2020 18:11
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2020 13.07.2020 04.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Ağustos 2020 tarihli açıklamada şirketimizin bağlı ortaklığı olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC'nin paylarının Gürcistan Borsası'nda kote olup işlem görmeye başlayacağı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bağlı ortaklığımız, bugün tarafımıza iletmiş oldukları bilgilendirme yazısı ile bu sefer, halka arz işlemlerinin talep toplama yöntemini ile gerçekleşeceğini ve talep toplamanın son tarihinin 15 Eylül 2020 olarak belirlendiğini şirketimize bildirmiştir. Halka arz ve detayları hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869718
BIST
18:001.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.101
En Düşük
1.084
18:007,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3558
18:008,8005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8247
En Düşük
8,7426
18:00473,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,48
|Açılış
|: 473,31
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
478,22
En Düşük
468,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.619.533
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.042.791
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.172.969
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.413.718
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|14.803.818
|% -10,00
|
|SEKFK
|4,11
|22.441.378
|% -9,87
|
|KLGYO
|6,81
|541.333.657
|% -9,80
|
|GARAN
|7,11
|1.370.400.884
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,12
|1.072.810.451
|% 9,68
|
|ASELS
|17,71
|783.386.766
|% -0,73
|
|RTALB
|57,20
|666.619.533
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,86
|618.968.390
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,94
|600.257.927
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,86
|618.968.390
|% 0,35
|
|GARAN
|7,11
|1.370.400.884
|% 2,16
|
|GUSGR
|6,12
|1.072.810.451
|% 9,68
|
|YKBNK
|2,13
|243.918.165
|% 1,43
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3671
|7,3748
|% -0,12
|
|Euro
|8,7866
|8,8005
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,7178
|9,7666
|% 0,85
|
|Frank
|8,1285
|8,1774
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% -0,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|12,11
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|45,16
|45,16
|-0,21
|