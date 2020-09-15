***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2020 12.08.2020 13.07.2020 18.06.2020 04.12.2019 04.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız olan Metro Euphoria Hotel Batumi JSC' nin borsaya açılma işlemleri tamamlanmış olup sermayesini oluşturan A ve B grubu olmak üzere 60.529.922 adet paylarından Şirketimize ait olan 54.476.929 adet B grubu paylardan halka arz süreci öncesi kurumsal yatırımcılara yapılan satışta dahil olmak üzere 3.030.096 adet pay satılmış olup, şirketimize toplam geliri 13.179.547,45 GEL (29.560.479,66 TL) olmuştur. Şirketimizin Metro Euphoria Hotel Batumi JSC B Grubu payları toplamı 51.446.833 olmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875162BIST