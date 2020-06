***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviFATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 14.01.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilFATİH ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 20.11.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilYAĞMUR ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 14.08.2017 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Hayır Bağımsız Üye DeğilÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 15.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi.LOKMAN KONDAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetici Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite – Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- ÜyeBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMETRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş TURİZM ULAŞTIRMA 100000000 100000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş KARAYOLLARI TESİS VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ. 75350000 38921193 TRY 51,65 Bağlı OrtaklıkVANET GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. GIDA 25000000 16604193 TRY 66,42 Bağlı OrtaklıkVAN BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HAYVAN BESİCİLİĞİ KESİMİ İTHALAT VE İHRACATI 6000000 5991514 TRY 99,85 Bağlı OrtaklıkMETRO TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş. TURİZM SEYAHAT 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMETRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ.A.Ş. ENERJİ 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMETRO OTOMOTİV PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. BAKIM ONARIM-YEDEK PARÇA 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSAMSUN GIDA SAN.TİC.A.Ş GIDA 60000000 2890000 TRY 4,82 İştirakPİTA İKRAM ve GIDA ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (Musthave Giyim ve Aksesuar A.Ş.) GIDA 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMETRO MADEN PAZARLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. MADEN 9000000 9000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMETRO ALTIN İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. MADEN 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkPRINCE GRUP SEYAHAT VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ TURİZM SEYAHAT 100000 50000 TRY 50 Bağlı OrtaklıkMETRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) TURİZM 60529922 57.503.425,90 GEL 95 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852368BIST