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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2021 15:25



***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 14.01.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR AYYILDIZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil - -
ÇAĞLA ÖZTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.09.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil
LOKMAN KONDAKÇI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği Yönetici Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849395 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan/ Denetlemeden Sorumlu Komite ? Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
AHMET HAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 07.06.2021 İcrada Görevli Değil - Yönetici Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941037 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Riskin Erken Saptanması Komitesi : Başkan Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941063


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