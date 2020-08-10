***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2020 18:11
***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2020
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Kurumumuzun 01.01.2020 - 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çağla ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Yağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Lokman KONDAKÇI Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867370
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 14,93
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
18:057,3045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0138
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2342
18:058,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0535
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
18:05476,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 476,73
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|3,19
|295.104
|% 10,00
|
|MZHLD
|14,96
|82.534
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|6.095.664
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|886.122
|% 10,00
|
|QNBFL
|129,80
|35.485.548
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|704.268
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.070.730
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,44
|3.153.328
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.378.359
|% -9,74
|
|ISATR
|266.100,00
|266.100
|% -9,34
|
|ASELS
|18,03
|2.570.040.555
|% 7,39
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|GARAN
|6,57
|960.897.997
|% -0,15
|
|GUSGR
|5,56
|822.036.338
|% 1,46
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.721.850.306
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|611.374.781
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,76
|526.902.450
|% 3,76
|
|TSKB
|1,07
|161.739.347
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|201.881.020
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2930
|7,3045
|% 0,19
|
|Euro
|8,5723
|8,5861
|% 0,63
|
|Sterlin
|9,5208
|9,5685
|% 0,36
|
|Frank
|7,9463
|7,9942
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9406
|1,9504
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.031
|2.031
|-3,90
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|29,12
|29,16
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,18
|
|B. Petrol
|45,05
|45,05
|0,65
|