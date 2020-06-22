***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarihli kararı ileYönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev dağılımı aşağıdaki şekildedir.Komiteler:Denetlemeden Sorumlu Komite:Mehmet Erdoğan – BaşkanLokman Kondakçı – ÜyeKurumsal Yönetim Komitesi:Lokman Kondakçı – BaşkanMehmet Erdoğan – ÜyeF. Buluç Demirel – ÜyeRiskin Erken Saptanması Komitesi:Mehmet Erdoğan – BaşkanLokman Kondakçı – Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852369BIST