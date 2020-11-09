***METRO* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2020 19:42
***METRO******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09.11.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,23-2,45 TL fiyat aralığından 2.280.799 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 4.536.980 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 09.11.2020 tarihi itibariyle % 2,12 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/11/2020 2.280.799 4.536.980 -2.256.181 8.613.200 6.357.019 % 2,87 % 2,87 % 2,12 % 2,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887489
BIST
18:051.232
En Yüksek
|Değişim
|: 3,32%
|| 39,58
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.235
En Düşük
1.211
18:058,0998
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -0,4195
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0021
18:059,5994
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -0,5270
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5092
18:05485,09
En Yüksek
|Değişim
|: -9,30%
|| -49,74
|Açılış
|: 485,09
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
483,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,51
|126.494.379
|% 10,00
|
|MARTI
|2,64
|17.363.956
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|20.275.981
|% 10,00
|
|DOCO
|337,70
|155.286.032
|% 10,00
|
|TAVHL
|15,95
|334.807.371
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|EUYO
|8,46
|1.247.537
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,90
|364.501
|% -10,00
|
|TACTR
|9,54
|909.847
|% -10,00
|
|RTALB
|43,16
|277.810.490
|% -9,97
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|THYAO
|10,68
|1.747.757.744
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|TUPRS
|82,30
|1.285.725.745
|% 6,40
|
|GARAN
|7,48
|5.161.201.233
|% 7,16
|
|YKBNK
|2,47
|1.477.810.181
|% 6,01
|
|PETKM
|4,39
|1.884.927.647
|% 2,33
|
|SKBNK
|1,52
|518.564.428
|% -15,56
|
|KRDMD
|3,48
|988.065.470
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0916
|8,0998
|% -4,92
|
|Euro
|9,5504
|9,5994
|% -5,20
|
|Sterlin
|10,6109
|10,6641
|% -5,02
|
|Frank
|8,8313
|8,8845
|% -6,32
|
|Riyal
|2,1516
|2,1624
|% -4,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-88,60
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-50,25
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-293,00
|
|Tam
|3.260
|3.346
|-285,48
|
|Yarım
|1.576
|1.618
|-138,09
|
|Çeyrek
|790
|809
|-69,05
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-1,64
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|-0,78
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|2,99
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 73 artarak (% 3.59 ) 1, 349
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17:59DNISI
Yüzde 6.11 oranında artışla 11.29 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 397 adet işlem
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17:55OYAKC
Yüzde 6.93 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 782, 300 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 21 üstünde . İşlem hacmi 31, 855.00 milyon TL de
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17:50CLEBI
Yüzde 9.97 oranında artışla 82.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 136 adet işlem