***METRO* *NUGYO* *NRHOL* *SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.03.2022 09:13
***METRO******NUGYO******NRHOL******SERVE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [METRO, NUGYO, SERVE, NRHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012840
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0086
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0355
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
18:05932,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 932,68
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|15,64
|23.572.112
|% 7,00
|
|ANSGR
|5,27
|7.355.778
|% 0,00
|
|ARCLK
|57,95
|191.683.458
|% 0,00
|
|ARENA
|13,90
|4.763.297
|% 0,00
|
|ARSAN
|3,88
|6.642.806
|% 0,00
|
|ANSGR
|5,27
|7.355.778
|% 0,00
|
|ARCLK
|57,95
|191.683.458
|% 0,00
|
|ARENA
|13,90
|4.763.297
|% 0,00
|
|ARSAN
|3,88
|6.642.806
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|637.125.311
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,00
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 0,00
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% 0,00
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8240
|14,8328
|% 0,06
|
|Euro
|16,3464
|16,3639
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5319
|19,6299
|% 0,27
|
|Frank
|15,9220
|16,0180
|% 0,37
|
|Riyal
|3,9401
|3,9599
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|0,44
|
|Altın Gr.
|933
|934
|0,84
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964