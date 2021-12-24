***METRO* *VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***METRO******VANGD*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [VANGD]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar24.12.2021 tarihinde Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) payları ile ilgili olarak 4,57 - 4,79 TL fiyat aralığından 1.200.000 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vanet Gıda Sanayi İç Ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) sermayesindeki paylarımız 24.12.2021 tarihi itibariyle % 27.04 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodaverilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)24/12/2021 0 1.200.000 -1.200.000 7.960.965,75 6.760.965,75 % 31,84 % 49,51 % 27,04 % 45,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986034BIST