***METRO* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
08.10.2020 09:45
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., sahibi olduğu 12.125.495,75 TL Nominal değerli şirketimiz payları hakkında 'borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi'ne ilişkin pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879618
BIST
11:041.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,08
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.150
11:047,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0592
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9416
En Düşük
7,8628
11:049,3541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0777
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3541
En Düşük
9,2582
11:04481,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,36
|Açılış
|: 481,92
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
481,95
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler11:02
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,05
|12.647.084
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|6.537.340
|% 10,00
|
|IDGYO
|8,03
|1.614.461
|% 10,00
|
|VANGD
|11,11
|2.211.768
|% 10,00
|
|TKURU
|550,20
|402.746
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|283.427
|% -10,00
|
|KSTUR
|143,40
|296.408
|% -9,98
|
|TUCLK
|8,26
|12.074.376
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,51
|403.678
|% -9,77
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|ASELS
|18,15
|397.641.676
|% -2,21
|
|TKNSA
|9,51
|253.346.070
|% -2,36
|
|GARAN
|6,99
|230.517.305
|% -0,29
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SISE
|6,76
|564.018.843
|% 1,05
|
|YGYO
|1,21
|69.610.357
|% 10,00
|
|ODAS
|3,25
|180.819.720
|% 0,62
|
|SKBNK
|1,69
|83.775.277
|% 0,60
|
|IHLGM
|1,54
|66.422.066
|% 2,67
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9344
|7,9431
|% 0,78
|
|Euro
|9,3451
|9,3555
|% 0,85
|
|Sterlin
|10,2199
|10,2712
|% 0,63
|
|Frank
|8,6015
|8,6533
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1054
|2,1160
|% 0,47
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,78
|
|Altın Gr.
|481
|481
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.202
|-10,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|-5,61
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|-2,71
|
|Çeyrek
|762
|779
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,07
|
|B. Petrol
|42,47
|42,47
|0,48
|
Seans Raporu
11:02
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11:14TDGYO
Yüzde 4.96 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 807 adet işlem
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11:13YGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 327, 801 adet işlem
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11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, GUBRF, SISE
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11:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 69 artarak (% 0.16 ) 1, 054
-
11:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, FORMT, COSMO, UZERB, EPLAS, BRKO, DYOBY, EMNIS, PRZMA, IDGYO