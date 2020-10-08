***METRO* *VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., sahibi olduğu 12.125.495,75 TL Nominal değerli şirketimiz payları hakkında 'borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi'ne ilişkin pay satış bilgi formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879618BIST