***METRO* *YYAPI* *AVTUR* *VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.03.2022 09:21
***METRO******YYAPI******AVTUR******VANGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVTUR, METRO, VANGD, YYAPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013599
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.193
En Düşük
2.170
18:0514,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0113
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8399
En Düşük
14,7891
18:0516,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0353
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3171
En Düşük
16,2656
18:05917,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,21
|Açılış
|: 917,02
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
914,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|3,46
|20.261.360
|% 0,00
|
|AGYO
|2,70
|10.182.208
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,22
|508.954.401
|% 0,00
|
|AGHOL
|37,24
|72.925.989
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,72
|4.217.630
|% 0,00
|
|AFYON
|3,46
|20.261.360
|% 0,00
|
|AGYO
|2,70
|10.182.208
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,22
|508.954.401
|% 0,00
|
|AGHOL
|37,24
|72.925.989
|% 0,00
|
|AKYHO
|1,72
|4.217.630
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% 0,00
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% 0,00
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8219
|14,8319
|% 0,11
|
|Euro
|16,3029
|16,3157
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,3579
|19,4550
|% 0,11
|
|Frank
|15,8227
|15,9180
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9406
|3,9603
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|0,47
|
|Altın Gr.
|917
|917
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem