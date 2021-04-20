***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [METUR]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ"nin ticaret unvanının "METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmesi nedeniyle, bülten adı 21/04/2021 tarihinden itibaren "METEMTUR YATIRIM" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929747BIST