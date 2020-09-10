***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
10.09.2020 18:11
***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR.E) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle METUR.E işlem sırasında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/10/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874500
BIST
18:051.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.106
En Düşük
1.094
18:057,4570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0279
|Açılış
|: 7,4670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4147
18:058,8475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
18:05469,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 469,15
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
470,93
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|11,33
|5.336.564
|% 10,00
|
|JANTS
|141,90
|74.603.005
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|7.572.192
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|2.577.727
|% 10,00
|
|GLRYH
|17,82
|172.743.046
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|HATEK
|13,45
|31.514.450
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,98
|496.327.937
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|DIRIT
|2,38
|1.980.977
|% -9,85
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|FENER
|44,32
|1.285.478.853
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|TSPOR
|6,45
|986.644.705
|% -9,92
|
|PETKM
|4,26
|2.568.473.829
|% -5,54
|
|ZOREN
|2,72
|1.140.760.202
|% -5,88
|
|ALBRK
|1,50
|413.357.729
|% 2,74
|
|GARAN
|6,83
|1.494.835.410
|% 1,04
|
|SKBNK
|1,51
|318.727.203
|% 9,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4497
|7,4573
|% -0,37
|
|Euro
|8,8354
|8,8486
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,5267
|9,5745
|% -1,87
|
|Frank
|8,1749
|8,2241
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9809
|1,9909
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|10,02
|
|Altın Gr.
|469
|469
|0,22
|
|Cumhuriyet
|3.116
|3.163
|8,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|10,60
|
|Yarım
|1.498
|1.537
|5,13
|
|Çeyrek
|751
|769
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58
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17:58
EMNIS, RTALB, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
ETILR, GUSGR, FENER değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında