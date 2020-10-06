***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
06.10.2020 18:34
***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ABDULLAH ÖZTÜRK
26428781
AHMET YÖNET
30196013
ALARA ÇOLAK
23907144
ALEYNA ÇOLAK
24920177
GÜVENÇ YALÇINKAYA
13240713
HAKAN BAHADIR
14041363
HALUK BAHADIR
14039252
HAYRETTİN BULUT
20597538
NİLAY BAHADIR
21936981
SERHAT ATEŞCİDİR
28868523
ŞAHİBE YALÇINKAYA
24520340
Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/04/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878749
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,00
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.154
18:057,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8006
En Düşük
7,7419
18:059,1827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0338
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1999
En Düşük
9,1224
18:05477,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,36
|Açılış
|: 477,39
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|31,90
|37.531.892
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|7.989.869
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.796.309
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|12.292.990
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.772.487
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.873.774
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|2.249.314
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|945.446
|% -9,99
|
|KSTUR
|176,90
|931.595
|% -9,97
|
|YONGA
|35,66
|8.847.334
|% -9,95
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% -2,42
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,99
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 8,28
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% -0,86
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7885
|7,7921
|% 0,35
|
|Euro
|9,1726
|9,1901
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0710
|10,1215
|% 0,21
|
|Frank
|8,4875
|8,5386
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0725
|2,0829
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-8,76
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,14
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,98
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,08
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|0,87
|