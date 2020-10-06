***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [METUR]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 07/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıABDULLAH ÖZTÜRK26428781AHMET YÖNET30196013ALARA ÇOLAK23907144ALEYNA ÇOLAK24920177GÜVENÇ YALÇINKAYA13240713HAKAN BAHADIR14041363HALUK BAHADIR14039252HAYRETTİN BULUT20597538NİLAY BAHADIR21936981SERHAT ATEŞCİDİR28868523ŞAHİBE YALÇINKAYA24520340Tedbirin uygulanacağı son tarih 06/04/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878749BIST