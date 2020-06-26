***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
26.06.2020 14:13
***METUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Metemtur Otelcilik'in 22.06.2020 tarihli KAP açıklamasıyla (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852294) ana faaliyet konusunun değiştiği anlaşıldığından, BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 7.6 maddesi gereğince, aşağıdaki endeks değişiklikleri yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
METEMTUR OTELCILIK XUMAL XUHIZ 29/06/2020
METEMTUR OTELCILIK XHOLD XTRZM 29/06/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853100
BIST
15:45114.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 727,50
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.796
15:456,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:457,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:45387,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,93
|Açılış
|: 387,86
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.385.222
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|164.379.177
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.479.477
|% 9,87
|
|DAGI
|6,69
|35.058.303
|% 9,85
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.453.128
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,18
|230.875.444
|% -5,83
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|LUKSK
|15,14
|1.465.607
|% -4,54
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|509.047.401
|% 0,62
|
|ODAS
|2,36
|576.250.181
|% 3,51
|
|ISFIN
|4,19
|925.122.829
|% 3,71
|
|KARSN
|2,77
|550.216.112
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,04
|563.495.245
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4651
|8,5076
|% -0,26
|
|Frank
|7,2052
|7,2486
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-2,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|77,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|-3,70
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-1,80
|
|Çeyrek
|630
|637
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|40,95
|40,95
|-0,10
|
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