METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8246
|7,8639
|% -1,09
|Frank
|6,5677
|6,6073
|% -1,43
|Riyal
|1,6719
|1,6803
|% -0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,24
|Altın Gr.
|323
|323
|2,64
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|Tam
|2.134
|2.187
|19,43
|Yarım
|1.031
|1.058
|9,40
|Çeyrek
|517
|529
|4,70
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,01
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,12
Seans Raporu
- 16:15TKFEN Yüzde 9.08 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 289, 653 adet işlem
- 16:14RYSAS Yüzde 8.55 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 016, 368 adet işlem
- 16:13KLNMA Yüzde 9.49 oranında artışla 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 166, 135 adet işlem
- 16:12GENTS Yüzde 8.61 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 523, 085 adet işlem
- 16:11XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4221, 41 artarak (% 4.74 ) 93, 235