***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2020 15:18
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832861
BIST
15:4989.274
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.253,96
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:496,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0614
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:497,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0362
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:49336,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,95
|Açılış
|: 336,46
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|309.671.182
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|203.744.253
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.693.414
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|2.951.916
|% 9,97
|
|QNBFL
|116,10
|4.747.400
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.511.260
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.667.672
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,34
|2.033.932
|% -8,25
|
|THYAO
|9,07
|1.223.341.890
|% -1,95
|
|GARAN
|7,92
|615.001.214
|% -0,25
|
|ASELS
|23,36
|561.410.380
|% -3,71
|
|ECILC
|5,07
|437.441.427
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,54
|309.671.182
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,86
|123.893.272
|% 2,38
|
|THYAO
|9,07
|1.223.341.890
|% -1,95
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|51.260.378
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,89
|188.459.101
|% -2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8919
|7,9315
|% 1,42
|
|Frank
|6,6663
|6,7065
|% 0,80
|
|Riyal
|1,7123
|1,7209
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-8,21
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,27
|14,32
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,97
|0,00
|
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|-0,94
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