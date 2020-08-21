***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.08.2020 10:55
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870558
BIST
11:301.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.133
11:307,2587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3403
En Düşük
7,1952
11:308,5763
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0823
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,5427
11:30450,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -6,73
|Açılış
|: 450,30
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
449,05
BIST En Aktif Hisseler11:30
|KENT
|2.468,50
|12.182.048
|% 10,00
|
|MRSHL
|148,80
|987.139
|% 9,98
|
|ISGSY
|7,23
|5.512.063
|% 9,88
|
|ETILR
|4,15
|232.338
|% 9,79
|
|AVHOL
|1,81
|1.135.176
|% 9,70
|
|TGSAS
|7,84
|4.262.130
|% -9,99
|
|NIBAS
|17,15
|4.150
|% -9,97
|
|FADE
|5,01
|1.174.605
|% -9,89
|
|TKURU
|72,20
|1.993.799
|% -9,86
|
|ARTI
|2,42
|66.306
|% -9,70
|
|PETKM
|4,90
|1.376.219.502
|% 5,38
|
|TUPRS
|94,25
|1.152.589.557
|% 2,45
|
|GARAN
|7,23
|351.633.277
|% 1,26
|
|TKFEN
|15,95
|300.230.588
|% 4,87
|
|SISE
|6,32
|295.746.929
|% 1,28
|
|PETKM
|4,90
|1.376.219.502
|% 5,38
|
|SKBNK
|1,58
|163.461.557
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,05
|193.971.007
|% 0,99
|
|ZOREN
|3,08
|259.026.511
|% 5,84
|
|YKBNK
|2,21
|178.766.488
|% 2,31
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2457
|7,2587
|% -0,53
|
|Euro
|8,5587
|8,5763
|% -0,95
|
|Sterlin
|9,5374
|9,5852
|% -0,82
|
|Frank
|7,9320
|7,9798
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9264
|1,9360
|% -0,72
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-15,67
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-6,65
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|2.974
|3.050
|-44,44
|
|Yarım
|1.437
|1.476
|-21,50
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,74
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|-0,22
|