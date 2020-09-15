***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 10:18
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875061
BIST
10:571.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:577,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:578,9084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0208
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:57472,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,96
|Açılış
|: 472,74
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CRFSA
|12,32
|3.250.447
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|854.729
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|41.799.987
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|56.098.749
|% -9,96
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,01
|19.854.676
|% -8,58
|
|KRDMD
|3,12
|513.615.037
|% -0,95
|
|SISE
|6,40
|205.677.134
|% -0,47
|
|DOHOL
|2,22
|113.406.709
|% 3,26
|
|VAKKO
|6,44
|99.347.517
|% 4,04
|
|PETUN
|23,10
|89.378.508
|% 7,14
|
|KRDMD
|3,12
|513.615.037
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,48
|79.949.496
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,22
|113.406.709
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,07
|53.275.742
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,84
|72.320.983
|% 0,55
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4908
|7,4925
|% 0,11
|
|Euro
|8,9021
|8,9061
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,6213
|9,6696
|% 0,40
|
|Frank
|8,2333
|8,2829
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,13
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|6,91
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,30
|27,33
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,04
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-0,08
|