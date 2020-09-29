***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 16:35
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877210
BIST
17:541.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:547,8481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:549,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1104
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:54476,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,81
|Açılış
|: 476,07
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:54
|SEKUR
|13,09
|24.757.248
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|22.661.745
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|2.264.014
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|METUR
|8,57
|12.882.650
|% -9,98
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.366.467
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|SISE
|7,43
|4.519.749.261
|% -4,38
|
|GARAN
|6,91
|1.701.424.563
|% -1,14
|
|ASELS
|18,21
|1.384.443.190
|% 4,30
|
|KRDMD
|3,28
|1.068.863.984
|% 1,23
|
|TRKCM
|4,84
|653.454.017
|% -5,10
|
|SISE
|7,43
|4.519.749.261
|% -4,38
|
|KRDMD
|3,28
|1.068.863.984
|% 1,23
|
|CEMAS
|1,72
|472.670.495
|% 4,24
|
|GARAN
|6,91
|1.701.424.563
|% -1,14
|
|ODAS
|2,73
|630.900.257
|% 0,37
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8431
|7,8481
|% 0,61
|
|Euro
|9,2080
|9,2145
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0591
|10,1096
|% 0,73
|
|Frank
|8,4844
|8,5355
|% 0,89
|
|Riyal
|2,0852
|2,0956
|% 0,50
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|4,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|44,00
|
|Tam
|3.141
|3.220
|45,06
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|21,79
|
|Çeyrek
|761
|779
|10,90
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,07
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|-1,03
|
Seans Raporu
17:54
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17:58OZRDN
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17:56HDFGS
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17:55XU100
Endeks 1, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 20, 793.00 milyon TL de
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17:54GLYHO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 033, 484 adet işlem
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17:53TMPOL
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 283, 050 adet işlem