***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2020 12:01
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882541
BIST
13:301.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.213
En Düşük
1.202
13:307,8903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:309,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0510
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:30483,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:28
|YESIL
|36,30
|8.977.446
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.229.677
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.308.009
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|237.476.472
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|855.968
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.808.211
|% -9,98
|
|SISE
|6,92
|947.940.551
|% 0,87
|
|GARAN
|7,48
|804.247.967
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,12
|564.487.276
|% 6,00
|
|ASELS
|18,28
|530.058.002
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,20
|492.221.120
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,12
|564.487.276
|% 6,00
|
|ALBRK
|1,79
|420.897.222
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,51
|453.979.065
|% 7,26
|
|SISE
|6,92
|947.940.551
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,20
|492.221.120
|% 3,70
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8847
|7,8886
|% 0,13
|
|Euro
|9,3174
|9,3228
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1939
|10,2450
|% 0,25
|
|Frank
|8,6623
|8,7145
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0976
|2,1081
|% 0,20
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|1,79
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|-5,99
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,90
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|0,00
|