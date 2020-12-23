***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2020 13:15
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894422
BIST
14:321.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,03
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
14:327,6358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0235
|Açılış
|: 7,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
14:329,3227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
14:32458,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,35
|Açılış
|: 458,32
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,59
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler14:32
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.811.515
|% 9,99
|
|INVEO
|47,62
|80.099.211
|% 9,98
|
|GUBRF
|56,80
|21.878.906
|% 9,97
|
|YESIL
|89,35
|18.633.119
|% 9,97
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|232.271.968
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,22
|1.357.523
|% -9,83
|
|SKBNK
|1,52
|1.115.796.278
|% 5,56
|
|GARAN
|10,03
|921.216.246
|% -0,10
|
|TSKB
|1,86
|723.760.780
|% 0,54
|
|KARTN
|2.608,70
|589.021.259
|% 7,11
|
|SISE
|7,17
|518.830.622
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,52
|1.115.796.278
|% 5,56
|
|TSKB
|1,86
|723.760.780
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,18
|451.185.927
|% 0,93
|
|ISGYO
|2,48
|390.512.693
|% 3,33
|
|PETKM
|4,91
|471.051.238
|% 0,61
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6341
|7,6358
|% -0,31
|
|Euro
|9,3179
|9,3227
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,2217
|10,2730
|% 0,22
|
|Frank
|8,5515
|8,6031
|% -0,22
|
|Riyal
|2,0295
|2,0396
|% -0,26
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|4,51
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-23,00
|
|Tam
|3.021
|3.098
|-23,37
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|-11,31
|
|Çeyrek
|732
|749
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,04
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|0,16
|