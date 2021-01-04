***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2021 10:05
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896535
BIST
12:501.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,51
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
12:507,3565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0734
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:509,0498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0249
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:50456,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,60
|Açılış
|: 456,59
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:50
|NIBAS
|57,20
|18.698.895
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|21.988.895
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,98
|2.446.192
|% 9,99
|
|MAALT
|122,20
|12.818.235
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.692.243
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|VKING
|8,45
|7.596.852
|% -6,11
|
|SELGD
|4,68
|1.170
|% -6,02
|
|KARTN
|90,15
|40.985.677
|% -5,65
|
|GUBRF
|82,45
|886.083.694
|% -4,18
|
|KOZAL
|106,30
|883.445.705
|% 9,93
|
|SISE
|7,44
|704.538.655
|% 1,78
|
|GARAN
|10,46
|671.408.100
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,78
|604.107.414
|% 8,33
|
|SKBNK
|1,56
|408.456.548
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,21
|519.934.451
|% 3,27
|
|YKBNK
|3,15
|510.621.904
|% 2,27
|
|TSKB
|1,82
|286.449.925
|% 2,25
|
|KARSN
|3,47
|419.201.083
|% 6,77
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3536
|7,3565
|% -0,99
|
|Euro
|9,0407
|9,0498
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0189
|10,0692
|% -1,07
|
|Frank
|8,3216
|8,3718
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% -1,05
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,38
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,13
|
|Cumhuriyet
|3.038
|3.084
|35,00
|
|Tam
|3.019
|3.096
|29,35
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|14,19
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,17
|
|B. Petrol
|52,89
|52,89
|1,09
|