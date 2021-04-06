***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 10:11
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923673
BIST
10:201.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.439
10:208,1377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0356
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:209,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0260
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:20452,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,14
|Açılış
|: 452,15
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:20
|NTGAZ
|12,43
|225.244
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|49.496
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|TURGG
|146,80
|11.647.031
|% 9,96
|
|ERBOS
|83,45
|28.526.041
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|IEYHO
|1,19
|3.470.271
|% -8,46
|
|GARAN
|6,94
|182.897.042
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,98
|180.823.390
|% -1,98
|
|FENER
|39,72
|177.774.005
|% 5,19
|
|BJKAS
|8,39
|173.437.325
|% 1,33
|
|KOZAL
|124,10
|152.924.374
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,98
|180.823.390
|% -1,98
|
|GARAN
|6,94
|182.897.042
|% 0,58
|
|BJKAS
|8,39
|173.437.325
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,14
|20.831.630
|% -1,72
|
|TSKB
|1,40
|24.167.195
|% 0,72
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1301
|8,1377
|% 0,44
|
|Euro
|9,6034
|9,6172
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,2504
|11,3068
|% 0,21
|
|Frank
|8,6315
|8,6835
|% 0,20
|
|Riyal
|2,1622
|2,1731
|% 0,45
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,01
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|0,57
|