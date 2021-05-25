***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.05.2021 14:09
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937683
BIST
15:241.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.447
15:248,4246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0356
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4252
En Düşük
8,3771
15:2410,3339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0831
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3339
En Düşük
10,2454
15:24509,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,26
|Açılış
|: 509,63
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler15:24
|SAYAS
|30,80
|56.471.931
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|136.746.706
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|23.544.340
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|961.181
|% 9,93
|
|FORMT
|1,34
|6.259.256
|% 7,20
|
|ETILR
|7,02
|1.924.427
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.224.737
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.637.985
|% -9,98
|
|METUR
|33,04
|55.890.687
|% -9,97
|
|GSDDE
|5,29
|10.420.880
|% -9,88
|
|GARAN
|8,15
|1.128.660.644
|% 0,87
|
|KARSN
|5,06
|763.184.515
|% 0,40
|
|EREGL
|19,02
|420.071.574
|% -1,09
|
|KRDMD
|8,02
|388.493.113
|% -0,12
|
|THYAO
|13,36
|359.677.378
|% -0,82
|
|KARSN
|5,06
|763.184.515
|% 0,40
|
|GARAN
|8,15
|1.128.660.644
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,97
|202.609.314
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,18
|175.975.849
|% 0,93
|
|TSKB
|1,40
|80.795.468
|% 0,00
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4230
|8,4246
|% 0,42
|
|Euro
|10,3264
|10,3339
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,8878
|11,9475
|% 0,41
|
|Frank
|9,3652
|9,4217
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% 0,35
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|1,62
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.366
|3.417
|14,00
|
|Tam
|3.353
|3.437
|17,95
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|8,68
|
|Çeyrek
|813
|831
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,65
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,00
|
|B. Petrol
|68,18
|68,18
|-0,21
|