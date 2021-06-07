***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.06.2021 10:27
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940414
BIST
17:571.448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,70
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.451
En Düşük
1.433
17:578,6368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0300
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6320
|
8,6912
En Düşük
8,5973
17:5710,5413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0088
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5000
|
10,5685
En Düşük
10,4605
17:57524,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,49
|Açılış
|: 524,50
|
|Önceki Kapanış
|: 526,99
|
527,83
En Düşük
521,17
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ATATP
|29,04
|10.477.342
|% 10,00
|
|RODRG
|17,11
|2.241.155
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,38
|2.619.260
|% 9,96
|
|RYSAS
|4,27
|24.043.401
|% 9,77
|
|ETYAT
|3,76
|4.054.007
|% 9,30
|
|METUR
|22,50
|24.330.698
|% -10,00
|
|YESIL
|70,35
|21.319.061
|% -8,64
|
|PKENT
|2.471,00
|2.261.829
|% -8,18
|
|DERHL
|5,11
|15.884.212
|% -7,43
|
|EPLAS
|30,00
|7.522.290
|% -7,41
|
|GARAN
|8,29
|1.443.992.240
|% 2,35
|
|THYAO
|14,28
|1.289.581.682
|% 1,71
|
|KOZAL
|125,20
|749.690.331
|% 3,64
|
|SISE
|8,22
|608.049.623
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,81
|587.794.301
|% 0,77
|
|EKGYO
|1,99
|370.247.633
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,24
|397.470.306
|% 1,36
|
|GARAN
|8,29
|1.443.992.240
|% 2,35
|
|BOBET
|4,09
|455.441.720
|% -3,31
|
|THYAO
|14,28
|1.289.581.682
|% 1,71
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6347
|8,6368
|% -0,35
|
|Euro
|10,5336
|10,5413
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,1875
|12,2487
|% -0,38
|
|Frank
|9,5723
|9,6300
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2937
|2,3052
|% -0,45
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|1,14
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-0,46
|
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