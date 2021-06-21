***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 11:49
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943325
BIST
12:111.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.378
12:118,7613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0240
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7816
En Düşük
8,7218
12:1110,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0582
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4471
En Düşük
10,3648
12:11502,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 7,04
|Açılış
|: 502,71
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
503,80
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler12:11
|OZBAL
|10,12
|7.539.401
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|4.901.575
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.180.293
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,59
|6.746.284
|% 8,73
|
|VAKFN
|9,48
|93.312.419
|% 8,47
|
|BERA
|15,24
|2.297.674
|% -9,98
|
|BAGFS
|13,99
|6.082.208
|% -9,97
|
|ORMA
|28,36
|88.880
|% -9,97
|
|SNPAM
|13,16
|10.462
|% -9,92
|
|UZERB
|40,86
|256.723
|% -9,76
|
|THYAO
|14,54
|768.194.262
|% 0,00
|
|GARAN
|8,10
|405.018.536
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|317.789.777
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,83
|237.859.430
|% 0,59
|
|KOZAL
|120,50
|221.185.744
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,10
|317.789.777
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|151.216.768
|% -0,47
|
|TSKB
|1,29
|71.017.279
|% -1,53
|
|THYAO
|14,54
|768.194.262
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,07
|207.522.092
|% 3,04
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7592
|8,7613
|% 0,27
|
|Euro
|10,4225
|10,4260
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,1107
|12,1715
|% 0,68
|
|Frank
|9,4846
|9,5417
|% 0,57
|
|Riyal
|2,3315
|2,3432
|% 0,38
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|18,74
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,70
|
|Cumhuriyet
|3.334
|3.385
|41,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|40,38
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|19,54
|
|Çeyrek
|804
|823
|9,76
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,68
|73,68
|0,17
|