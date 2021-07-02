***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.07.2021 11:32
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945667
BIST
11:501.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
11:508,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7087
En Düşük
8,6441
11:5010,3007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0095
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3109
En Düşük
10,2510
11:50498,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,63
|Açılış
|: 498,77
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
499,04
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:48
|EUKYO
|6,60
|4.744.845
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|18.089.235
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|4.127.204
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.224.670
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.310.678
|% 9,82
|
|KUTPO
|46,68
|57.540.582
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|METUR
|5,70
|19.077.767
|% -5,00
|
|GEDIK
|8,29
|28.935.247
|% -4,93
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|THYAO
|13,78
|514.543.218
|% 0,22
|
|KCHOL
|19,44
|441.900.956
|% 4,91
|
|ARCLK
|32,02
|398.338.353
|% 7,31
|
|GARAN
|8,41
|191.396.082
|% -0,47
|
|BERA
|13,16
|182.069.128
|% -0,38
|
|PEKGY
|1,12
|61.435.326
|% 1,82
|
|YKBNK
|2,19
|93.177.723
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|514.543.218
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,89
|59.482.236
|% 0,00
|
|GARAN
|8,41
|191.396.082
|% -0,47
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7033
|8,7070
|% 0,65
|
|Euro
|10,2947
|10,2994
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9315
|11,9914
|% 0,54
|
|Frank
|9,3529
|9,4092
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3122
|2,3238
|% 0,56
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|5,93
|
|Altın Gr.
|498
|499
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|8,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|15,05
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|7,28
|
|Çeyrek
|795
|813
|3,64
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,15
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,07
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|-0,07
|