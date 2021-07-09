***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2021 10:27
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949921
BIST
10:281.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.374
10:288,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:2810,2944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0218
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
10:28503,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,27
|Açılış
|: 503,77
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:28
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|5,92
|9.745.277
|% 4,96
|
|EDIP
|2,80
|6.714.653
|% 4,87
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|BTCIM
|13,06
|1.845.150
|% 4,23
|
|FADE
|17,47
|2.472.599
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|29.749.749
|% -9,93
|
|SRVGY
|75,05
|4.366.759
|% -8,86
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|SODSN
|20,06
|24.834
|% -5,56
|
|EREGL
|17,98
|185.547.226
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,20
|168.411.831
|% 1,69
|
|GARAN
|8,57
|105.942.523
|% 0,12
|
|PETKM
|5,38
|87.292.643
|% 0,75
|
|THYAO
|13,67
|79.260.342
|% 0,07
|
|KRDMD
|7,20
|168.411.831
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,27
|45.378.718
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,87
|31.945.566
|% 0,54
|
|PETKM
|5,38
|87.292.643
|% 0,75
|
|ALBRK
|1,55
|19.742.562
|% 4,03
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6894
|8,6929
|% 0,00
|
|Euro
|10,2895
|10,2944
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,9405
|12,0004
|% -0,14
|
|Frank
|9,4501
|9,5070
|% -0,18
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% -0,06
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,32
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,35
|
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