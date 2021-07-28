***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 10:10
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952195
BIST
12:571.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.359
12:578,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:5710,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:57495,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 495,20
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:57
|KATMR
|3,19
|49.885.524
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.159.467
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.735.732
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|76.940.235
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|40.170.364
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|72.968.708
|% -9,91
|
|FADE
|14,06
|36.862.220
|% -4,48
|
|AVHOL
|5,53
|10.647.424
|% -4,16
|
|MZHLD
|37,56
|322.295
|% -3,79
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|GARAN
|8,24
|303.283.029
|% 0,49
|
|THYAO
|12,53
|259.420.710
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,53
|251.243.574
|% 0,53
|
|EREGL
|18,60
|230.397.999
|% 0,65
|
|PETKM
|5,55
|219.286.868
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,28
|160.638.264
|% 0,44
|
|KARSN
|4,00
|161.745.300
|% 1,27
|
|DOHOL
|2,54
|103.190.550
|% -0,39
|
|PETKM
|5,55
|219.286.868
|% -0,54
|
|GARAN
|8,24
|303.283.029
|% 0,49
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5576
|8,5596
|% 0,01
|
|Euro
|10,1140
|10,1218
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8407
|11,9001
|% -0,03
|
|Frank
|9,3239
|9,3801
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2750
|2,2864
|% -0,01
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|1,28
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|-7,79
|
|Yarım
|1.580
|1.621
|-3,76
|
|Çeyrek
|792
|810
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,85
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|0,58
|