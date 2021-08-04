***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2021 12:16
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954644
BIST
12:311.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,05
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
12:318,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:3110,0172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0376
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:31492,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,32
|Açılış
|: 492,37
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:29
|AGYO
|3,53
|29.583.177
|% 9,97
|
|BFREN
|889,70
|10.966.223
|% 2,61
|
|ATEKS
|35,16
|2.123.586
|% 2,27
|
|ALGYO
|21,14
|18.087.297
|% 2,13
|
|ALCTL
|22,28
|4.330.223
|% 2,01
|
|METUR
|5,06
|88.027.994
|% -8,50
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,01
|894.610.023
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,42
|321.504.785
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,95
|321.317.501
|% 2,05
|
|THYAO
|12,72
|276.643.929
|% 0,71
|
|SISE
|7,85
|227.791.256
|% 0,77
|
|GARAN
|9,01
|894.610.023
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,38
|108.871.542
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|321.504.785
|% 1,31
|
|YKBNK
|2,48
|141.219.070
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,82
|96.422.961
|% 1,11
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4419
|8,4451
|% 0,48
|
|Euro
|10,0102
|10,0224
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,7322
|11,7911
|% 0,66
|
|Frank
|9,3036
|9,3596
|% 0,53
|
|Riyal
|2,2464
|2,2577
|% 0,57
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|1,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|2,22
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|1,08
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|-0,02
|