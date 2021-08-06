***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 11:00
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955283
BIST
10:511.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
10:518,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5923
En Düşük
8,5140
10:5110,1560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0491
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1730
En Düşük
10,0744
10:51497,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,88
|Açılış
|: 497,06
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,15
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:49
|PENTA
|48,78
|6.682.326
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|24.678.480
|% 9,91
|
|DNISI
|13,68
|27.840.398
|% 9,88
|
|IDGYO
|4,81
|31.659.248
|% 9,82
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|AGYO
|2,87
|11.452.795
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,77
|42.821.698
|% -8,18
|
|EDIP
|4,59
|11.240.179
|% -6,71
|
|DERIM
|9,76
|3.488.565
|% -6,42
|
|KRSTL
|1,87
|6.303.898
|% -6,03
|
|GARAN
|9,32
|462.676.675
|% 0,65
|
|GENIL
|12,85
|450.882.849
|% 8,71
|
|SASA
|30,50
|303.341.997
|% 2,83
|
|THYAO
|12,91
|283.801.507
|% 1,18
|
|IZMDC
|2,88
|161.093.787
|% -3,68
|
|EKGYO
|1,84
|107.532.977
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,88
|161.093.787
|% -3,68
|
|GARAN
|9,32
|462.676.675
|% 0,65
|
|GENIL
|12,85
|450.882.849
|% 8,71
|
|YKBNK
|2,51
|70.854.132
|% 0,80
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5855
|8,5887
|% 0,81
|
|Euro
|10,1562
|10,1612
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,9041
|11,9638
|% 0,62
|
|Frank
|9,4133
|9,4700
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2794
|2,2909
|% 0,64
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,24
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,04
|
|B. Petrol
|71,74
|71,74
|0,45
|