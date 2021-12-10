***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 11:17
***METUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [METUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982594
BIST
11:132.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,76
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:1313,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0681
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:1315,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0594
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:13788,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,39
|Açılış
|: 788,64
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:13
|EUHOL
|2,31
|21.823.170
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.362.342
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|FLAP
|3,13
|72.194.701
|% 9,44
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|30.646.938
|% -9,82
|
|PCILT
|13,92
|107.068.319
|% -7,94
|
|THYAO
|22,66
|2.123.966.799
|% 3,00
|
|KRDMD
|10,56
|890.953.049
|% 0,57
|
|SISE
|15,55
|701.092.730
|% 0,97
|
|PETKM
|9,14
|575.266.431
|% 2,24
|
|ASELS
|24,84
|554.606.807
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,56
|416.682.815
|% 1,19
|
|THYAO
|22,66
|2.123.966.799
|% 3,00
|
|TSKB
|1,63
|150.009.915
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,56
|890.953.049
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,22
|87.364.674
|% -0,81
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8441
|13,8553
|% 0,49
|
|Euro
|15,6370
|15,6552
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,2297
|18,3211
|% 0,30
|
|Frank
|14,9088
|14,9986
|% 0,27
|
|Riyal
|3,6776
|3,6960
|% 0,35
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,10
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,46
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|-0,14
|
Seans Raporu
11:13
daha fazla
-
11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, SASA
-
11:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, THYAO, KOZAA
-
11:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 54 artarak (% 0.14 ) 1, 806
-
11:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, RNPOL, RALYH
-
11:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, CRDFA, MMCAS, DOBUR